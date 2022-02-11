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У матчі АПЛ гравець "Арсеналу" протягом 5 секунд заробив дві жовті картки та вилучення

Габріел Мартінеллі підвів свою команду.

У матчі АПЛ гравець "Арсеналу" протягом 5 секунд заробив дві жовті картки та вилучення
Фото: скриншот

У рамках 25-го туру Англійської прем'єр-ліги "Арсенал" здобув важливу гостьову перемогу над конкурентом у боротьбі за топ-4 "Вулвергемптоном" – 1:0.

У середині другого тайму трапився рідкісний ігровий епізод, який коштував форварду гостей Габріелу Мартінеллі перебування на футбольному полі.

Спочатку 20-річний бразилець навмисне штовхнув рукою суперника, який вводив м'яч з ауту. А потім помчав за іншим футболістом "Вулвергемптона" і також навмисне штовхнув його в спину, зірвавши атаку.

Арбітр Майкл Олівер не залишив поза увагою ні перший, ні другий епізод за участю Мартінеллі, нагородивши футболіста двома жовтими картками. Так "каноніри" залишилися в меншості.

Григорій МухінГригорій Мухін
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