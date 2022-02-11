Напередодні БК "Прометей" обіграв "Остенде" (91:87) у матчі Ліги чемпіонів.

У цій зустрічі хорватський центровий української команди Міро Білан здобув 38 очок і зробив 10 підбирань. Це новий рекорд результативності Ліги чемпіонів у цьому сезоні, повідомляє sport.ua.

Білан реалізував 16 з 20 кидків із гри, а також точно відправив у кільце 6 із 7 штрафних.

Рейтинг ефективності Білана – 46, це не лише найкращий результат у сезоні, а й другий результат за ефективністю за всю історію баскетбольної Ліги чемпіонів.

Кращий результат лише у Стівена Грея за грецький "Перістері" у грі проти "Рітаса" сезону 2020/21, коли він набрав РЕ 47 – реалізував 10 із 13 триочкових, набравши 39 очок.