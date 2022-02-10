Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
ГоловнаСпорт

Українець Шмуратко посів останнє місце на Олімпіаді-2022 в одиночному фігурному катанні

"Золото" взяв американець Чен.

Українець Шмуратко посів останнє місце на Олімпіаді-2022 в одиночному фігурному катанні
Іван Шмуратко
Фото: EPA/UPG

Сьогодні на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні завершилися змагання з фігурного катання серед чоловіків.

Олімпійське "золото" впевнено та прогнозовано завоював американський фігурист Нетан Чен. Триразовий чемпіон світу, який раніше встановив світовий рекорд у короткій програмі, загалом за виступи набрав 332,60 бала.

Друге та третє місця дісталися японцям Юмі Кагіямі (310,05) та Шомі Уно (293,00).

Вітчизняну школу фігурного катання представив Іван Шмуратко, який провалив довільну програму, продемонструвавши найгірший результат серед 24 спортсменів – 127,65 бала.

Усього він набрав 205,76 і зайняв також останнє місце. Додамо, у короткій програмі він був 22-м.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також