Українець Шмуратко посів останнє місце на Олімпіаді-2022 в одиночному фігурному катанні

Сьогодні на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні завершилися змагання з фігурного катання серед чоловіків.

Олімпійське "золото" впевнено та прогнозовано завоював американський фігурист Нетан Чен. Триразовий чемпіон світу, який раніше встановив світовий рекорд у короткій програмі, загалом за виступи набрав 332,60 бала.

Друге та третє місця дісталися японцям Юмі Кагіямі (310,05) та Шомі Уно (293,00).

Вітчизняну школу фігурного катання представив Іван Шмуратко, який провалив довільну програму, продемонструвавши найгірший результат серед 24 спортсменів – 127,65 бала.

Усього він набрав 205,76 і зайняв також останнє місце. Додамо, у короткій програмі він був 22-м.