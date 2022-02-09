УЄФА призначив інспектора для розслідування інцидентів під час півфіналу футзального Євро-2022 Україна – Росія

Напередодні УЄФА на своєму офіційному сайті опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що організація призначила інспектора для дисциплінарного розслідування інцидентів під час півфінального матчу футзального Євро-2022 між збірними України та Росії (2:3).

При цьому в заяві прямо не сказано, про які порушення йдеться.

"Відповідно до статті 31(4) Дисциплінарного регламенту УЄФА, був призначений інспектор УЄФА з етики та дисципліни для проведення дисциплінарного розслідування повідомлень про інциденти, які, ймовірно, відбулися під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу 2022 року між Україною та Росією 4 лютого 2022 року.

Інформація з цього питання буде надана згідно зі встановленим порядком", - йдеться в комюніке.

Імовірно, розслідування ініційоване у зв'язку зі зверненням Російського футбольного союзу до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної, на їхній погляд, поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.

На думку представників РФС, фанати нашої країни "розпалювали ненависть за національною ознакою", а також "закликали до вбивства російських громадян".

Відповідно до регламенту турніру, національні асоціації відповідальні за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників і будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їхнього імені, і можуть зазнати дисциплінарних санкцій.

Нагадаємо, що за підсумками чемпіонату Європи збірна України посіла четверте місце.