"Я пройшов курси у жовтні", – Анчелотті про вимогу УЄФА скласти іспит на профпридатність

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті розставив усі крапки над "і" в історії з його тренерською ліцензією.

Як повідомив 62-річний італійський спеціаліст, команди якого вигравали чемпіонати Італії, Англії, Франції та Німеччини, а також тричі ставали переможцями Ліги чемпіонів, він пройшов необхідні курси ще в жовтні минулого року.

"Я людина, яка намагається поважати закони. Думаю, що сталося непорозуміння. Моя ліцензія закінчилася, але іспанська федерація допомогла мені – і я пройшов курси в жовтні.

Це була проблема з комунікацією. Я повинен подякувати іспанській федерації за організацію цього курсу", - цитує Анчелотті Marca.

Раніше УЄФА повідомив італійського фахівця, що йому потрібно скласти іспит для продовження діяльності, оскільки термін дії його попередньої ліцензії минув 31 грудня 2021 року.