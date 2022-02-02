У Пекіні українська біатлонна збірна втратила олімпійську чемпіонку

Олімпійська збірна України напередодні Ігор зазнала перших втрат серед спортсменів через коронавірус.

Тест олімпійської чемпіонки сочинської Олімпіади-2014 в естафетній біатлонній гонці Олени Білосюк (Підгрушної) дав позитивний результат, повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

Отже, 35-річна найсильніша українська біатлоністка не візьме участі в перших стартах Олімпійських ігор-2022.

За словами головного тренера жіночої збірної України Уроша Велепеца, уночі Білосюк мала високу температуру.

"Боялися цього з першого дня. Пішов ефект доміно. Сподівалися, що проскочимо. Сьогодні перший спортсмен отримав позитивний тест – Олена Білосюк.

Її готували майже цілий рік. Вона пожертвувала сезоном, щоб підготуватися до Олімпіади", - заявив Велепец.

"Сьогодні вночі була висока температура, вранці трохи краща, але позитивний тест. Потрібно зрозуміти, чи зможе вона повернутися до ритму. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів", - наголосив керманич жіночої збірної.

Нагадаємо, головний тренер біатлонної чоловічої збірної України Юрай Санітра після прибуття до Пекіна отримав позитивний тест на коронавірус.