"Феррарі" символічно назвала свій болід для сезону-2022 у Формулі-1

75 років тому запустили перший двигун легендарної "Скудерії".

Фото: EPA/UPG "Феррарі"

Команда Формули-1 "Феррарі" визначилися з назвою нового боліда, зробивши її символічною.

Засновник легендарної марки Енцо Феррарі вперше запустив двигун 125S 12 березня 1947 року, тобто 75 років тому.

На честь такої події італійський автовиробник назвав свій болід на поточний сезон у "Королівських перегонах" F1-75.

"Формула-1 з її духом суперництва та інновацій завжди була фундаментальною частиною "Феррарі", стимулюючи технологічний розвиток наших автомобілів.

Цього року, коли відзначаємо 75-річчя випуску нашого першого серійного автомобіля, ми вшануємо цю пам'ятну дату, давши назву автомобілю сезону-2022 Ferrari F1-75", – цитує президента команди Джона Елканна пресслужба "Феррарі".

Нагадаємо, презентацію нового боліда заплановано на 17 лютого.