Команда Формули-1 "Вільямз" виграла суд у колишнього спонсора на суму $36 млн

Команда Формули-1 Williams виграла справу проти свого колишнього титульного партнера Rokit Marketing, повідомляє autosport.com.ru, посилаючись на документи, опубліковані на сайті law360.com.

З 2019-го до середини 2020-го стайня Формули-1 просувала два бренди британської компанії – Rokit Phones і Rokit Drinks. Контракт був розрахований до 2023-го включно, але після того, як Williams було виставлено на продаж, співпраця припинилася. Причому ініціатором стала саме Rokit.

Через розрив контракту Williams не дорахувалася 35 млн дол., звернулася до Високого суду Лондона і ще у квітні 2021-го добилася компенсації в розмірі 27 млн дол. Але колишній спонсор не виплатив суму, у Гроуві пішли далі і звернулися у Федеральний окружний суд Лос-Анджелеса, де у грудні відсудили вже 35,7 млн дол.