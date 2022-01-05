Норвежець не дозволив росіянину втретє поспіль тріумфувати на "Турі".

Фото: EPA/UPG

Напередодні чоловічою гонкою із загального старту на 10 км вільним стилем – найважчим сходженням на гору Альп-де-Черміс у Валь-ді-Ф'єммі (Італія) – завершилася 16-та лижна багатоденка "Тур де Скі". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФЛГР (@russianskiteam)

У підсумку перемогу здобув норвезький лижник Сьюр Рете. На 2,4 секунди йому поступився росіянин Денис Спіцов, а замкнув п'єдестал німець Фрідріх Мох (+18,9 с).

Перемогу в загальному заліку "Тур де Скі" здобув триразовий олімпійський чемпіон Йоганнес Клебо. 25-річний норвежець зробив це вдруге в кар'єрі – минулого разу він переміг у сезоні-2018/2019.

Переможець двох попередніх "Турів", росіянин Олександр Большунов цього разу виявився другим, програвши Клебо загалом трохи більше ніж дві хвилини.

Третім у загальному заліку став фін Ійво Нісканен. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФЛГР (@russianskiteam)

Загальний залік. Чоловіки

Йоганнес Клебо - 2:24.56; Олександр Большунов +2:03,6; Ійво Нісканен +3:14,5;

"Кришталева піраміда" в жінок дісталася росіянці Наталії Непряєвій, яка стала першою в історії Росії переможницею багатоденки в жіночому заліку.

Загальний залік. Жінки