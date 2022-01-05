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Клебо обійшов Большунова і вдруге став переможцем "Тур де Скі"

Норвежець не дозволив росіянину втретє поспіль тріумфувати на "Турі".

Фото: EPA/UPG

Напередодні чоловічою гонкою із загального старту на 10 км вільним стилем – найважчим сходженням на гору Альп-де-Черміс у Валь-ді-Ф'єммі (Італія) – завершилася 16-та лижна багатоденка "Тур де Скі".

У підсумку перемогу здобув норвезький лижник Сьюр Рете. На 2,4 секунди йому поступився росіянин Денис Спіцов, а замкнув п'єдестал німець Фрідріх Мох (+18,9 с).

Перемогу в загальному заліку "Тур де Скі" здобув триразовий олімпійський чемпіон Йоганнес Клебо. 25-річний норвежець зробив це вдруге в кар'єрі – минулого разу він переміг у сезоні-2018/2019.

Переможець двох попередніх "Турів", росіянин Олександр Большунов цього разу виявився другим, програвши Клебо загалом трохи більше ніж дві хвилини.

Третім у загальному заліку став фін Ійво Нісканен.

Загальний залік. Чоловіки

  1. Йоганнес Клебо - 2:24.56;
  2. Олександр Большунов +2:03,6;
  3. Ійво Нісканен +3:14,5;

"Кришталева піраміда" в жінок дісталася росіянці Наталії Непряєвій, яка стала першою в історії Росії переможницею багатоденки в жіночому заліку.

Загальний залік. Жінки

  1. Наталія Непряєва (Росія) - 1:59.38,5
  2. Ебба Андерссон (Швеція) +46,7
  3. Хейді Венг (Норвегія) 1.07,7.
Григорій МухінГригорій Мухін
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