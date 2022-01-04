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Володимир Кличко увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів та народів

За свою кар'єру боксер заробив 58 мільйонів фунтів.

Володимир Кличко увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів та народів
Владимир Кличко
Фото: klitschko-brothers.com

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу за всю історію за версією Manchester Evening News. Брат мера Києва, лідера «УДАРу» Віталія Кличка заробив за свою кар'єру 58 мільйонів фунтів, що дозволило йому посісти 10-е місце в рейтингу, повідомляє видання.

Окрім Володимира Кличка до топ-10 увійшли Ентоні Джошуа (60 млн фунтів), Шугар Рей Леонард (88), Тайсон Ф'юрі (100), Леннокс Льюїс (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя ( 148), Менні Пакьяо (163), Джордж Форман (222) та Флойд Мейвезер (400).

Як повідомляє Manchester Evening News, Володимир Кличко утримував 5 чемпіонських поясів протягом шести років. Найбільше грошей він заробив в останніх поєдинках проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

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