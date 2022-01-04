Матчем "Манчестер Юнайтед" – "Вулвергемптон" (0:1) було завершено програму 21-го туру Англійської прем'єр-ліги.
Тур відзначився новим рекордом АПЛ.
Форвард "Ліверпуля" Садіо Мане отримав від арбітра Ентоні Тейлора жовту картку.
Матч на "Стемфорд Брідж" проти "Челсі" (2:2) розпочався з того, що Мане вже на шостій секунді в боротьбі за верховий м'яч ударив капітана "синіх" Сесара Аспілікуету ліктем по голові.
Рефері втрутився в епізод без зволікання, і вже на 15-й секунді сенегалець побачив перед собою "гірчичник".
Так рано попередження ще ніхто не отримував у Прем'єр-лізі (із сезону 2006/07, коли цей статистичний факт став фіксуватися з точністю до секунди).
15 – Since the start of the 2006-07 season (when we have exact times), Sadio Mané’s booking after 15 seconds against Chelsea is the earliest recorded in a Premier League game. Overzealous.— OptaJoe (@OptaJoe) January 2, 2022