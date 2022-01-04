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Гравець "Ліверпуля" отримав найшвидшу жовту картку в історії АПЛ

Для цього Садіо Мане знадобилося лише 15 секунд.

Гравець "Ліверпуля" отримав найшвидшу жовту картку в історії АПЛ
Садіо Мане
Фото: EPA/UPG

Матчем "Манчестер Юнайтед" – "Вулвергемптон" (0:1) було завершено програму 21-го туру Англійської прем'єр-ліги.

Тур відзначився новим рекордом АПЛ.

Форвард "Ліверпуля" Садіо Мане отримав від арбітра Ентоні Тейлора жовту картку.

Матч на "Стемфорд Брідж" проти "Челсі" (2:2) розпочався з того, що Мане вже на шостій секунді в боротьбі за верховий м'яч ударив капітана "синіх" Сесара Аспілікуету ліктем по голові.

Рефері втрутився в епізод без зволікання, і вже на 15-й секунді сенегалець побачив перед собою "гірчичник".

Так рано попередження ще ніхто не отримував у Прем'єр-лізі (із сезону 2006/07, коли цей статистичний факт став фіксуватися з точністю до секунди).

Григорій МухінГригорій Мухін
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