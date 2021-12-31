Напередодні ввечері четверо зловмисників напали на захисника "Манчестера Сіті" Жоау Канселу, повідомляє eurosport.ru.

Невідомі залізли в будинок футболіста. Канселу спробував дати відсіч, але сили були нерівні.

На щастя, ніхто з рідних гравця збірної Португалії не постраждав. У самого футболіста залишився шрам біля скроні та кілька саден під оком.

Канселу повідомив, що грабіжники відібрали в нього всі коштовності.

"На жаль, сьогодні на мене напали чотири боягузи, які завдали мені болю і намагалися нашкодити моїй родині. Ось що відбувається, коли ви чините спротив.

Їм вдалося забрати всі коштовності та довести моє обличчя до такого стану. Не знаю, як існують такі підлі люди. Найважливішою для мене є моя родина, і, на щастя, з нею все гаразд", - написав Канселу на своїй сторінці у Twitter.

Клуб уже відреагував на подію.

"Ми шоковані і вражені тим, що Жоау Канселу та його родина зазнали пограбування у своєму будинку. Ба більше, Жоау серйозно постраждав.

Клуб висловлює підтримку Канселу та його рідним. Він уже допомагає поліції в розслідуванні цієї дуже серйозної справи", - йдеться в заяві пресслужби МС.

Канселу виступає у складі "містян" з 2019 року. Нинішнього сезону на його рахунку 26 зіграних матчів, три голи та сім асистів.