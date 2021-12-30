"Чорноморець" офіційно оголосив про призначення нового головного тренера

"Чорноморець" призначив Романа Григорчука новим головним тренером, повідомляє офіційний сайт одеситів.

56-річний фахівець підписав контракт на три роки. Григорчук змінив Юрія Мороза, який працював з одеською командою в першій частині сезону.

Фото: chernomorets.odessa.ua Роман Григорчук

Григорчук уже працював із "Чорноморцем" у сезонах-2010/2014. Пізніше він очолював азербайджанську "Габалу", білоруський "Шахтар" із Солігорська та казахстанську "Астану".

Саме "Астана" під керівництвом Григорчука у 2019 році вдома обіграла "Манчестер Юнайтед" (2:1) у поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи, тим самим перервав 15-матчеву безпрограшну серію "МанЮнайтед" у цьому турнірі.

Нагадаємо, Григорчук став першим українським тренером, який виграв три футбольні чемпіонати в різних країнах.

Зазначимо, одеський клуб цієї зими змінив власника і має намір відмовитися від великої кількості орендованих у "Динамо" гравців.

Першу частину сезону команда завершила на 13-му місці Української прем'єр-ліги.