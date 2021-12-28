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КДК УАФ оштрафував клуб УПЛ за те, що гравці давали інтерв'ю не українською мовою

Клуб готовий організувати курси з вивчення української для тих футболістів або інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому, на їхню думку, рівні.

КДК УАФ оштрафував клуб УПЛ за те, що гравці давали інтерв'ю не українською мовою
Фото: ФК "Верес"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував рівненський "Верес" за порушення регламенту змагань щодо флешінтерв'ю державною мовою, йдеться на офіційному сайті клубу.

Порушення зафіксували після матчу 17-го туру УПЛ "Верес" - "Динамо" - 0:3.

Додамо, що це рішення КДК УАФ не підлягає оскарженню.

У зв'язку з цим рівненський клуб виступив із заявою.

"Відтепер і далі представники народного клубу "Верес" будуть давати інтерв'ю та коментарі для ЗМІ лише українською мовою.

Для тих футболістів або інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому, на їхню думку, рівні – клуб готовий організувати курси з вивчення української".

Зазначимо, що таке рішення не стосується представників клубів, які є громадянами інших держав.

Григорій МухінГригорій Мухін
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