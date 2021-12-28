Роналдо виплатить борг "Крузейро" перед ФІФА в розмірі €7,7 млн

Президент "Крузейро" Сержіо Сантос Родрігес повідомив, що новий власник клубу Роналдо виплатить борг перед Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) в розмірі 7,7 млн євро.

"Роналдо виплатить борг "Крузейро" перед ФІФА, - наводить слова Родрігеса Mundo Deportivo. — Теоретично він належить асоціації, але має бути виплачений, інакше не буде можливості грати.

2022 року "Крузейро" матиме великі витрати на укладання контракту з Родрігіньо. Ми з Роналдо хочемо гарантувати хороші результати без затримок із зарплатами та санкцій з боку федерації", - заявив Родрігес.

Нагадаємо, цього місяця Роналдо придбав 90% акцій "Крузейро" за €62,5 млн.

Крім того, у 2018 році Роналдо придбав 51% акцій клубу "Реал Вальядолід" за €30 млн і став власником та президентом іспанської команди.

Роналдо завершив кар'єру гравця у 2011 році.

"Крузейро" є його рідним клубом. Крім того, він захищав кольори ПСВ, "Барселони", "Інтера", "Реала", "Мілана" та "Корінтіанса". На його рахунку також перемоги на двох чемпіонатах світу у складі збірної Бразилії (1994 та 2002).