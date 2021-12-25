Названо символічну збірну Англійської прем'єр-ліги 2021 року

До неї увійшли представники лише трьох клубів.

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Розмаїттям вона не дивує – всі польові гравці представляють лише два клуби: "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" представлені у рівній частині. І лише голкіпер "Челсі" Едуар Менді розбавив цей дуумвірат.

Склад символічної збірної аналітики CIES визначили, спираючись на рейтинг CIES Performance Index, який вимірює колективну та індивідуальну ефективність гравців, виходячи з їхніх статистичних показників.

Серед гучних імен, що залишилися за бортом, можна відзначити Кевіна Де Брюйне, Вірджіла Ван Дейка та Нголо Канте.