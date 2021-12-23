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Призер Олімпійських ігор з карате побився із ветераном АТО на сесії Львівської районної ради

Причиною сутички могли стати неоднозначні висловлювання каратиста про політику.

Фото: скриншот

Сьогодні, 23 грудня, під час засідання Львівської районної ради представник партії "Самопоміч, бронзовий призер Олімпіади-2020 з карате Станіслав Горуна вступив у сутичку з депутатом від ВО "Свобода", ветераном АТО Богданом Федуном, повідомляє lviv.depo.ua із посиланням на "Вголос".

Причиною конфлікту могли стати неоднозначні політичні висловлювання Горуни.

Спортсмен зі Львова раніше відзначився поїздками до Росії під час війни та заявами про те, що "спорт поза політикою".

Нагадаємо, в серпні Горуна став на захист української легкоатлетки Ярослави Магучіх, яка обійнялась та сфотографувалась із російською спортсменкою Марією Ласіцкене після змагань.

Такий вислів Горуни викликав шквал критики у ветеранському середовищі Львова. Представники ветеранських організацій навіть закликали "Самопоміч" позбавити Горуну депутатського мандату.

Григорій МухінГригорій Мухін
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