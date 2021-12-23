Фото: EPA/UPG Маріо Балотеллі

У матчі 18-го туру турецької Суперліги "Адана Демірспор" на своєму полі впевнено переграв "Галатасарай" – 2:0.

Дублем відзначився 21-річний Юнус Акгюн.

Під час святкування гола партнер Юнуса Маріо Балотеллі вдарив нападника ззаду ногою по голові.

Зазначимо, що цей жест уваги з боку італійця навряд чи сподобався турку.

Додамо, що "Адана Демірспор" із 29 очками посідає четверте місце в турнірній таблиці.

Стамбульський клуб поступається на 5 очок і займає незвичне для нього 12-те місце.