У матчі 18-го туру турецької Суперліги "Адана Демірспор" на своєму полі впевнено переграв "Галатасарай" – 2:0.
Дублем відзначився 21-річний Юнус Акгюн.
Під час святкування гола партнер Юнуса Маріо Балотеллі вдарив нападника ззаду ногою по голові.
Зазначимо, що цей жест уваги з боку італійця навряд чи сподобався турку.
😅 Mario Balotelli, Yunus Akgün'ü tebrik ediyor! #Seviyoruzİşte #ADSvGS pic.twitter.com/LMDIqhX5KP— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 21, 2021
Додамо, що "Адана Демірспор" із 29 очками посідає четверте місце в турнірній таблиці.
Стамбульський клуб поступається на 5 очок і займає незвичне для нього 12-те місце.