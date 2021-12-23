Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
ГоловнаСпорт

Рамосу знадобилося менше ніж три години для першого вилучення в "ПСЖ"

Червону картку Серхіо отримав уже у своєму третьому матчі за парижан.

Рамосу знадобилося менше ніж три години для першого вилучення в "ПСЖ"
Серхіо Рамос
Фото: EPA/UPG

У рамках 19-го туру французької Ліги 1 беззаперечний лідер "Парі Сен-Жермен" зненацька втратив очки у виїзному матчі проти передостанньої команди чемпіонату "Лор'яна" – 1:1.

Зазначимо, що паризький гранд уникнув поразки вже в компенсований час завдяки точному удару Мауро Ікарді.

При цьому гості відігралися в меншості – на 46-й хвилині у складі "ПСЖ" на полі з'явився Серхіо Рамос, якому знадобилося лише 40 хвилин, аби отримати дві жовті картки; друга автоматично трансформувалася для іспанця на червону.

Варто зазначити, що це був лише третій матч Рамоса за "ПСЖ" у всіх турнірах. Загалом іспанський футболіст зіграв за французький клуб 175 хвилин.

У 671 матчі за мадридський "Реал", звідки Рамос і перебрався до "ПСЖ" минулого літа, захисник отримав 26 червоних карток, з яких 8 - прямі.

Огляд матчу "Лор'ян" - "ПСЖ".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також