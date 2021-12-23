Червону картку Серхіо отримав уже у своєму третьому матчі за парижан.

У рамках 19-го туру французької Ліги 1 беззаперечний лідер "Парі Сен-Жермен" зненацька втратив очки у виїзному матчі проти передостанньої команди чемпіонату "Лор'яна" – 1:1.

Зазначимо, що паризький гранд уникнув поразки вже в компенсований час завдяки точному удару Мауро Ікарді.

При цьому гості відігралися в меншості – на 46-й хвилині у складі "ПСЖ" на полі з'явився Серхіо Рамос, якому знадобилося лише 40 хвилин, аби отримати дві жовті картки; друга автоматично трансформувалася для іспанця на червону.

Варто зазначити, що це був лише третій матч Рамоса за "ПСЖ" у всіх турнірах. Загалом іспанський футболіст зіграв за французький клуб 175 хвилин.

У 671 матчі за мадридський "Реал", звідки Рамос і перебрався до "ПСЖ" минулого літа, захисник отримав 26 червоних карток, з яких 8 - прямі.

Огляд матчу "Лор'ян" - "ПСЖ".