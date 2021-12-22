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Офіційно: НХЛ відмовилася відпускати своїх гравців на Олімпіаду-2022

Пекін залишився без найсильніших хокеїстів.

Офіційно: НХЛ відмовилася відпускати своїх гравців на Олімпіаду-2022
Фото: nhl.com

Національна хокейна ліга (НХЛ) на своєму офіційному сайті оголосила, що її гравці не братимуть участі в Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні.

"Національна хокейна ліга поважає і захоплюється бажанням гравців НХЛ представляти свої країни та брати участь у турнірі "найкращих із кращих". Відповідно, ми чекали якнайдовше, щоб ухвалити це рішення, вивчивши всі доступні варіанти, що дозволяють нашим гравцям брати участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року", - цитує пресслужба Ліги свого комісара Гері Беттмена.

"На жаль, враховуючи серйозні порушення у розкладі регулярного сезону НХЛ, спричинені нещодавніми подіями, пов'язаними з COVID – станом на 23 грудня 50 ігор уже перенесено – участь в Олімпійських іграх більше неможлива.

Ми, безумовно, визнаємо і цінуємо зусилля Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародної федерації хокею та Пекінського організаційного комітету для участі гравців НХЛ, але нинішні обставини не дозволили нам продовжити, незважаючи на всі зусилля кожного. Ми з нетерпінням очікуємо участі в Олімпійських іграх 2026 року", - додав функціонер.

"Нашою метою було і повинно залишатися відповідальне, безпечне та своєчасне завершення всього регулярного сезону НХЛ і плей-оф Кубка Стенлі.

Тому з урахуванням нововведених суворих санітарних правил ми почнемо використовувати доступні дати в період з 6 по 22 лютого (спочатку виділені для участі в Олімпійських іграх), щоб перенести ігри, які були або ще можуть бути відкладені", - зазначив Беттмен.

Додамо, хокеїстів НХЛ не буде на других Олімпійських іграх поспіль.

Григорій МухінГригорій Мухін
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