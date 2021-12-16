Спортсменка на 50-му році життя кваліфікувалася на свою восьму Олімпіаду

Німецька ковзанярка Клаудія Пехштайн кваліфікувалася на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

Уродженка Східного Берліна відзначить свій 50 рік народження на другий день після офіційного закриття Олімпіади – 22 лютого.

Для Клаудії Олімпіада в Пекіні може стати восьмою, однак для цього вона ще має потрапити до остаточного складу національної команди.

Вперше Пехштайн виступила на Іграх ще в Альбервілі у 1992 році, завоювавши тоді "бронзу" на дистанції 5000 м. Загалом на рахунку Клаудії дев'ять олімпійських нагород, п'ять із яких золоті.

Зазначимо також, що Пехштайн пропустила Ігри-2010 у Ванкувері через проблеми з допінгом.