Промоутер Усика прокоментував пропозицію російського бізнесмена компенсувати втрати від проведення бою з Джошуа в Києві

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк на пресконференції перед боєм Дениса Беринчика (15-0-0, 9 КО) проти експретендента на титул чемпіона світу за версією IBF Іси Чанієва (15-3-0, 7 КО), в якому українець захищатиме титул Інтернаціонального чемпіона WBO, відповів на пропозицію росіянина Максима Мернеса компенсувати збитки організаторам реваншу між Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у разі проведення бою в Києві.

"Чи є його номер телефону? Хто це взагалі такий? Про кого йдеться?

Якщо чесно, не відповім, давайте спершу ознайомлюся, хто автор цієї публікації і про що йдеться", – прокоментував Красюк.

"Але з приводу поєдинку Усик – Джошуа, то класно було б його організувати в Києві. Я вже читаю в коментарях, що мене звинувачують у тому, що "Красюк постійно обіцяє-обіцяє, але нічого не робить для цього".

Насправді багато чого робимо, і хочеться, щоб цей поєдинок – не просто хочемо, це мрія і Усика, і Красюка, і Кличка, всіх нас – це мрія, щоб поєдинок наші співвітчизники, кияни могли відвідати шоу такого масштабу", - зазначив промоутер.

"Таке шоу – це рівень фіналу Ліги чемпіонів. Працюємо над цим. Буде чи не буде: якщо бог дасть, то буде", – заявив Красюк.

Нагадаємо, Мернес – російський опозиціонер і син засновника фінансової піраміди МММ Сергія Мавроді – раніше заявив, що хоче взяти участь в організації бою-реваншу між Усиком та Джошуа в Києві.

Бій-реванш має відбутися навесні наступного року, місце поєдинку поки що не визначено. У першій зустрічі український боксер здобув перемогу за очками.

Мернес має намір викупити частину квитків, яка може залишитися у вільному продажу, та роздати їх українським воїнам та учасникам АТО.

"Навіщо мені це потрібно? Це буде інвестицією в країну, де я хочу отримати політичний притулок", - заявив Мернес в інтерв'ю "Чемпіону".

Додамо, що бій Беринчик – Чанієв відбудеться 18 грудня у Броварах на майданчику Льодової арени ТРЦ "Термінал". Початок поєдинку о 19:00.