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У сотні найвпливовіших громадян України за версією видання "Фокус" – три чинні спортсмени

Також присутній у рейтингу Андрій Шевченко.

У сотні найвпливовіших громадян України за версією видання "Фокус" – три чинні спортсмени
Олександр Усик
Фото: talksport.com

Видання "Фокус" на своєму офіційному сайті оприлюднило оновлений рейтинг 100 найвпливовіших українців.

Очолює його президент України Володимир Зеленський. "Віцечемпіоном" журналісти визначили бізнесмена і президента "Шахтаря" Ріната Ахметова.

До списку увійшли і троє чинних українських спортсменів.

Відкриває другу півсотню чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк – на 77-й позиції. Закриває рейтинг бронзова призерка токійської Олімпіади з дзюдо Дар'я Білодід.

Зазначимо, що в рейтингу присутній також колишній наставник збірної України, а нині головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко (79-й).

Григорій МухінГригорій Мухін
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