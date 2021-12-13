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Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки

УЄФА визнав помилки.

Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Фото: УЄФА

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія) відбулася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Проте її результати анульовано, повідомляє офіційний сайт організації.

Під час процедури організатори припустилися кількох помилок, які вплинули на формування пар.

По-перше, організатори допустили наявність кулі з "Манчестером Юнайтед" у кошику опонентів для "Вільярреала".

Річ у тому, що МЮ був разом з іспанським клубом в одній групі, а тому неможливим було їхнє потенційне суперництво на цій стадії турніру. Проте саме "червоних дияволів" витягнув Андрій Аршавін.

Фото: скриншот

По-друге, куля з "Ліверпулем" не була поміщена в кошик із суперниками "Вільярреала".

По-третє, кулю з "МЮ" не помістили в кошик із суперниками "Атлетіко", але при цьому помістили туди "Ліверпуль", що є четвертою помилкою.

За інформацією, ініціатором перегляду підсумків жеребкування виступив "Атлетіко".

Пресслужба "Атлетіко" повідомила, що клуб обговорював з УЄФА можливість повтору жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ.

"Ми ведемо переговори з УЄФА, щоб отримати пояснення та певні рішення після помилок, допущених під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів", - йдеться в повідомленні пресслужби "матрацників".

Після кількох протестів організатори заявили, що через технічну помилку жеребкування матчів 1/8 фіналу ЛЧ буде проведено заново. Орієнтовний час – 16:00 за Києвом.

Григорій МухінГригорій Мухін
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