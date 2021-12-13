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Володимир Кличко розкритикував Ломаченка за відсутність на рингу прапора України після бою проти Коммі

"Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи репрезентував він свою країну, не використовуючи її прапора?" - написав Кличко-молодший на своїй сторінці у Twitter.

Володимир Кличко розкритикував Ломаченка за відсутність на рингу прапора України після бою проти Коммі
Фото: Макс Требухов

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Володимир Кличко відверто розкритикував рішення Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) не використовувати прапор України на рингу під час оголошення переможця поєдинку проти Річарда Коммі (31-4, 27 КО).

"Вікіпедія: "Патріотизм чи національна гордість є почуттям любові, відданості та відчуттям прихильності до батьківщини. Це почуття – спільна єдність людей.

Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи репрезентував він свою країну, не використовуючи її прапор?" - написав Кличко-молодший на своїй сторінці у Twitter.

Зазначимо, замість національного прапора Ломаченко загорнув себе в червоно-жовтий стяг рідного Білгород-Дністровська.

Григорій МухінГригорій Мухін
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