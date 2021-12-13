"Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи репрезентував він свою країну, не використовуючи її прапора?" - написав Кличко-молодший на своїй сторінці у Twitter.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Володимир Кличко відверто розкритикував рішення Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) не використовувати прапор України на рингу під час оголошення переможця поєдинку проти Річарда Коммі (31-4, 27 КО).

"Вікіпедія: "Патріотизм чи національна гордість є почуттям любові, відданості та відчуттям прихильності до батьківщини. Це почуття – спільна єдність людей.

Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи репрезентував він свою країну, не використовуючи її прапор?" - написав Кличко-молодший на своїй сторінці у Twitter.

Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc — Klitschko (@Klitschko) December 12, 2021

Зазначимо, замість національного прапора Ломаченко загорнув себе в червоно-жовтий стяг рідного Білгород-Дністровська.