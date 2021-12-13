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В андеркарді бою Ломаченко – Коммі у глибокий нокаут відправили українського супертяжа Тесленка

Тесленко (17-2, 13 КО) достроково поступився американському проспекту Джареду Андерсону (11-0, 11 КО).

Фото: Твіттер Top Rank

В андеркарді вечора боксу в Нью-Йорку, у головній події якого Василь Ломаченко домінував і виграв у Річарда Коммі пояс інтерконтинентального чемпіона WBO, український суперважкоатлет Олександр Тесленко (17-2, 13 КО) достроково поступився американському проспекту Джареду Андерсону (11-0, 11 КО).

Уже в другому раунді українець нарвався на надпотужний правий прямий і опинився у глибокому нокауті. Рефері почав відраховувати секунди, але потім вирішив зупинити бій.

Додамо, що уродженець Чернівців давно перебрався до Канади, але виходить на ринг з українською символікою.

Григорій МухінГригорій Мухін
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