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В андеркарді вечора боксу в Нью-Йорку, у головній події якого Василь Ломаченко домінував і виграв у Річарда Коммі пояс інтерконтинентального чемпіона WBO, український суперважкоатлет Олександр Тесленко (17-2, 13 КО) достроково поступився американському проспекту Джареду Андерсону (11-0, 11 КО).

Уже в другому раунді українець нарвався на надпотужний правий прямий і опинився у глибокому нокауті. Рефері почав відраховувати секунди, але потім вирішив зупинити бій.

Додамо, що уродженець Чернівців давно перебрався до Канади, але виходить на ринг з українською символікою.