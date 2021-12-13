В андеркарді вечора боксу в Нью-Йорку, у головній події якого Василь Ломаченко домінував і виграв у Річарда Коммі пояс інтерконтинентального чемпіона WBO, український суперважкоатлет Олександр Тесленко (17-2, 13 КО) достроково поступився американському проспекту Джареду Андерсону (11-0, 11 КО).
Уже в другому раунді українець нарвався на надпотужний правий прямий і опинився у глибокому нокауті. Рефері почав відраховувати секунди, але потім вирішив зупинити бій.
Додамо, що уродженець Чернівців давно перебрався до Канади, але виходить на ринг з українською символікою.
HE FROZE HIM 😵@TeamBigBabyy just took out Oleksandr Teslenko in devastating fashion. 🔥#LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/wEe6M5IPzb— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021