На футболку нанесли номер 287, що символізує кількість його матчів у складі "гірників".

Фото: shakhtar.com Марлос

"Шахтар" своєрідно попрощався із півзахисником Марлосом, у якого 31 грудня завершується контракт із донецьким клубом.

В останньому перед зимовою паузою турі УПЛ "гірники" здобули вольову виїзну перемогу над "Олександрією" (2:1), після чого провели командні збори, на яких головний тренер Роберто Де Дзербі подякував футболістам за першу частину сезону, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

На зборах не було Марлоса. Проте представники донецького клубу вигадали спосіб відзначити його внесок в історію клубу - на прощання було зроблено спільне фото з футболкою півзахисника, на яку нанесли номер 287, що символізує кількість його матчів у складі "гірників".

Фото: ФК "Шахтар"

За кількістю ігор, проведених за "Шахтар", Марлос увійшов у топ-25 клубу.

"Марлос зробив дуже багато для "Шахтаря", у футболці якого він провів майже 300 матчів і допоміг виграти багато важливих трофеїв. Це великий гравець в історії "Шахтаря", і клуб йому дуже вдячний.

На жаль, Марлос вирішив покинути "Шахтар", про що сказав ще кілька місяців тому, і ми поважаємо його рішення", - прокоментував відсутність гравця на церемонії прощання клубний директор з футболу Даріо Срна.

"Я розмовляв з Марлосом, і він сказав, що йому дуже важко емоційно і складно уявити, що тепер він буде далеко від команди.

Він збирався попрощатися з командою, але в останній момент просто не зміг приїхати і перепросив. Тому з його боку не було ігнорування – це просто людські емоції, які можна зрозуміти”, – заявив екскапітан "Шахтаря".

Нагадаємо, разом із "Шахтарем" Марлос по чотири рази виграв чемпіонат (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) і Суперкубок України (2014, 2015, 2017, 2021).