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Україна здобула перше золото на Чемпіонаті світу з важкої атлетики в Узбекистані

Золото українській команді принесла Марія Гангур. 

Україна здобула перше золото на Чемпіонаті світу з важкої атлетики в Узбекистані – золото українській команді принесла Марія Гангур. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Федерації важкої атлетики України, співзасновник мережі торгових центрів «Епіцентр» Олександр Герега. 

«Перше золото Чемпіонату світу з важкої атлетики серед чоловіків та жінок в Узбекистані! Наша Марія Гангур завоювала золоту медаль у ривку! Вагова категорія до 59 кг. Неймовірний виступ! Марія взяла вагу в 101 кг. На жаль, у двоборстві Марія зупинилась за крок до п’єдесталу. Продовжуємо боротьбу в Ташкенті. Попереду ще чотири виступи наших важкоатлетів», – написав Олександр Герега. 

Зазначимо, що золото у поштовху та двоборстві здобула олімпійська рекордсменка Куо Сін-Чжунь з Тайваню. 

Нагадаємо, перші за вісім років медалі Чемпіонату світу з важкої атлетики для України принесла Світлана Самуляк.

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