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Суд Лісабона визнав уболівальників "Динамо" невинними в масовій бійці перед учорашнім матчем Ліги чемпіонів

Фанів київського клубу відпущено з поліцейської дільниці.

Суд Лісабона визнав уболівальників "Динамо" невинними в масовій бійці перед учорашнім матчем Ліги чемпіонів
Фото: facebook.com/wbc.kyiv

Муніципальний суд Лісабона відпустив з поліцейської дільниці затриманих уболівальників "Динамо", повідомляє sportarena.com.

Муніципальний суд столиці Португалії розглянув справу і не знайшов у вболівальників "Динамо"складу хуліганських дій. Усі вони вже відпущені на волю. У розслідуванні інциденту взяли участь співробітники Посольства України в Португалії.

Повідомляється, що на групу шанувальників київської команди напали агресивно налаштовані ультрас господарів. В атаці португальці застосовували кастети, каміння, фаєри. Ультрас "Динамо" просто захищалися.

Нагадаємо, перед матчем Ліги чемпіонів між "Бенфікою" та "Динамо" сталася сутичка вболівальників обох команд. За її підсумками поліція затримала 54 учасників конфлікту, а 12 українців потрапили до лікарні.

Учора "Динамо" програло "Бенфіці" (0:2) та завершило єврокубковий сезон. Кияни фінішували на останньому місці в групі E з одним набраним очком і різницею м'ячів 1-11.

Григорій МухінГригорій Мухін
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