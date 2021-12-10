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Окрім України, лише одна держава з двадцятки втратила всіх представників у єврокубках

Порівняння з Кіпром не красить нашу футбольну країну.

Окрім України, лише одна держава з двадцятки втратила всіх представників у єврокубках
Не тільки Мірче Луческу варто задуматись
Фото: EPA/UPG

Напередодні матчами в Лізі Європи та Лізі конференцій завершилася єврокампанія на стадії групових турнірів.

За підсумками ще передостаннього туру стало зрозуміло, що Україна залишилася без єврокубкової весни.

Чемпіон і віцечемпіон країни "Динамо" і "Шахтар" відповідно, посівши останні місця у своїх групах, завершили виступ у Лізі чемпіонів, а "Зоря", випередивши у своєму квартеті лише софійський ЦСКА, не пройшла далі в Лізі конференцій.

На стадії кваліфікації Ліги конференцій також було втрачено ще двох учасників – полтавську "Ворсклу" та ковалівський "Колос".

Таким чином Україна опустилася на 12-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Крім нашої країни, з тих, хто входить до двадцятки, усіх представників у турнірах під егідою УЄФА втратив лише Кіпр.

Острівна держава була представлена чотирма командами: АЕЛ та "Аполлон" вибули ще на стадії кваліфікації, а "Омонія" та "Анортосіс" не зуміли пробитися до наступного раунду Ліги конференцій.

Це порівняння свідчить про глибоку клубну кризу українського футболу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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