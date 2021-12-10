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"Зоря" завершила виступ у Лізі конференцій домашньої нічиєї з "Буде-Глімтом"

Луганчани набрали сьоме очко у групі.

"Зоря" завершила виступ у Лізі конференцій домашньої нічиєї з "Буде-Глімтом"
"Зоря"
Фото: ФК "Зоря"

У матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги конференції "Зоря" на "Славутич Арені" у Запоріжжі приймала норвезький "Буде-Глімт".

Для підлеглих Віктора Скрипника цей поєдинок уже нічого не вирішував – команда застовпила за собою третє місце, що нічого не дає, і ця зустріч була для неї останньою в нинішньому єврокубковому сезоні.

У свою чергу гості вели з "Ромою" заочну боротьбу за перше місце в групі С, і норвежцям для цього потрібно було перемагати.

Але відкрили рахунок господарі – на 18 хвилині Єгор Назаріна ефектно виконав штрафний удар – 1:0.

Гол Назарини.

Відігралися гості у середині другого тайму – автоголом відзначився Віталій Вернідуб – 1:1.

Обидві команди в час, що залишився, мали шанси забити переможний гол, але в результаті була зафіксована нічия.

Огляд матчу "Зоря" - "Буде-Глімт".

"Рома" свій матч у Софії виграла у ЦСКА – 3:2 і турнірна таблиця групи С набула закінченого вигляду.

Григорій МухінГригорій Мухін
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