Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
Радянський Союз знищили росіяни
Радянський Союз знищили росіяни
ГоловнаСпорт

"Зальцбург" став першим австрійським клубом, який вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

Історичне досягнення "червоних биків".

&quot;Зальцбург&quot;
Фото: EPA/UPG
"Зальцбург"

Відомі 15 із 16 команд, які продовжать наступного року боротьбу у плей-оф Ліги чемпіонів (матч між потенційними володарями останньої путівки "Аталанта" – "Вільярреал" перенесли на сьогодні через снігопад у Бергамо).

Однією з найбільш непередбачуваних була група G, у якій кожен із квартету: "Зальцбург", "Вольфсбург", "Лілль" і "Севілья" – до останнього претендував на заповітну путівку.

У результаті після виїзної перемоги над "Вольфсбургом" (3:1) та домашньої над "Севільєю" (1:0) володарями путівок до 1/8 фіналу стали "Лілль" і "Зальцбург" відповідно.

Причому клуб із батьківщини Моцарта став першим австрійським, що вийшов у плей-оф ЛЧ.

Огляд матчу "Зальцбург" - "Севілья".

Огляд матчу "Вольфсбург" - "Лілль".

Своїх суперників в 1/8 фіналу турніру команди дізнаються 13 грудня. Саме цього дня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також