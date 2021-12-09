Фото: EPA/UPG "Зальцбург"

Відомі 15 із 16 команд, які продовжать наступного року боротьбу у плей-оф Ліги чемпіонів (матч між потенційними володарями останньої путівки "Аталанта" – "Вільярреал" перенесли на сьогодні через снігопад у Бергамо).

Однією з найбільш непередбачуваних була група G, у якій кожен із квартету: "Зальцбург", "Вольфсбург", "Лілль" і "Севілья" – до останнього претендував на заповітну путівку.

У результаті після виїзної перемоги над "Вольфсбургом" (3:1) та домашньої над "Севільєю" (1:0) володарями путівок до 1/8 фіналу стали "Лілль" і "Зальцбург" відповідно.

Причому клуб із батьківщини Моцарта став першим австрійським, що вийшов у плей-оф ЛЧ.

1 – Als erster österreichischer Verein erreicht Salzburg die K.o.-Runde der Champions League. Historisch. #SALSFC #UCL pic.twitter.com/zN197RMctU — OptaFranz (@OptaFranz) December 8, 2021

Огляд матчу "Вольфсбург" - "Лілль".

Своїх суперників в 1/8 фіналу турніру команди дізнаються 13 грудня. Саме цього дня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування.