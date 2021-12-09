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"Епіцентр-Подоляни" вийшов до 1/8 європейського Кубка Виклику

Городоцька команда здолала угорський «Пензудьор».

"Епіцентр-Подоляни" вийшов до 1/8 європейського Кубка Виклику

7 та 8 грудня в м. Городок (Хмельницька обл.) відбулися ігри 1/16 фіналу європейського Кубка Виклику (CEV VOLLEYBALL CHALLENGE CUP 2022). У двох іграх волейбольний клуб «Епіцентр-Подоляни» переміг чемпіона Угорщини «Пензудьор».

Обидва поєдинки завершилися з рахунком 3-1 на користь «Епіцентру».

«Суперник добре підготувався до гри, мали свої домашні заготовки. Але ми підійшли відповідально до матчів і перемогли. Дякуємо нашим вболівальникам за чудову підтримку та запрошуємо на наступні ігри», – прокоментував результат капітан команди «Епіцентр-Подоляни» Юрій Семенюк. 

В 1/8 фіналу Кубка Виклику «Епіцентр» зустрінеться з грецьким «Панатінаїкосом».

Зазначимо, що Кубок Виклику – третій за престижністю єврокубковий турнір у волейболі. У минулому сезоні «Епіцентр-Подоляни», який є срібним призером чемпіонату України з волейболу сезону2020-2021, дійшов до 1/4 фіналу Кубка Виклику.

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