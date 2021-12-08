Фото: EPA/UPG "Реал"

У матчі "Реал" - "Інтер" визначався переможець групи D Ліги чемпіонів.

Господарів влаштовувала нічия, однак підлеглі Карло Анчелотті перевиконали план, здобувши перемогу – 2:0.

Перший гол мадридців у матчі, забитий Тоні Кроосом на 17-й хвилині, став для "Королівського клубу" 1000-м у цьому турнірі (не враховуючи кваліфікаційних раундів).

1000 - Toni Kroos 🇩🇪 has scored the 1000th goal for @realmadriden in 455 games in the European Cup/ @ChampionsLeague (excl. qualifiers). Their average of 2.2 goals per game is the highest of any team across the two comps, among those to have played 50+ games. Millenary#UCL pic.twitter.com/ZtMhQoAzQ1 — OptaJose (@OptaJose) December 7, 2021

"Реал" - перший клуб в історії, який подолав позначку 1000 голів у Кубку/Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що 1001 гол "Реал" забив за 455 матчів. У середньому за гру ЛЧ "бланкос" забивають 2,2 м'яча – це найвищий показник серед усіх клубів, які провели у КЧ/ЛЧ хоча б 50 матчів.

Огляд матчу "Реал" - "Інтер".