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"Реал" – перший клуб в історії, який подолав позначку у 1000 забитих голів у Лізі чемпіонів

"Королівський клуб" відкрив рахунок другої тисячі голів.

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Фото: EPA/UPG
"Реал"

У матчі "Реал" - "Інтер" визначався переможець групи D Ліги чемпіонів.

Господарів влаштовувала нічия, однак підлеглі Карло Анчелотті перевиконали план, здобувши перемогу – 2:0.

Перший гол мадридців у матчі, забитий Тоні Кроосом на 17-й хвилині, став для "Королівського клубу" 1000-м у цьому турнірі (не враховуючи кваліфікаційних раундів).

"Реал" - перший клуб в історії, який подолав позначку 1000 голів у Кубку/Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що 1001 гол "Реал" забив за 455 матчів. У середньому за гру ЛЧ "бланкос" забивають 2,2 м'яча – це найвищий показник серед усіх клубів, які провели у КЧ/ЛЧ хоча б 50 матчів.

Огляд матчу "Реал" - "Інтер".

Григорій МухінГригорій Мухін
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