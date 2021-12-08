Себастьєн Алле в цьому розіграші не йшов з поля без гола.

Фото: EPA/UPG Себастьян Алле (праворуч)

У цьому розіграші Ліги чемпіонів дві команди пройшли груповий турнір без втрати очок – "Ліверпуль" і "Аякс".

Амстердамці зуміли досягти такого результату багато в чому завдяки Себастьєну Алле, який напередодні відзначився черговим голом у протистоянні з "Бешикташем" – 4:2.

Зазначимо, що французький форвард забивав у кожному матчі на груповому етапі, що є повторенням рекорду Кріштіану Роналду, встановленого португальцем за "Реал" у сезоні-2017/18.

6 - Sébastien Haller is only the second player in UEFA Champions League history to score in all six matches of a single group stage, after Cristiano Ronaldo in 2017-18. Remarkable. pic.twitter.com/sTw0swWD3c — OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2021

Португалець закінчив ту кампанію з 15 голами та перемогою в турнірі.

Додамо, що Алле є найкращим бомбардиром цьогорічного розіграшу ЛЧ на цей момент, забивши 10 м'ячів. У найближчого переслідувача в особі Роберта Левандовського 9 результативних ударів і в запасі сьогоднішній матч "Баварія" – "Барселона".

Нагадаємо, в цьому турі Ліонель Мессі повторив унікальне досягнення Роналду в ЛЧ.