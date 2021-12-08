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Після Мессі ще один гравець повторив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів.

Себастьєн Алле в цьому розіграші не йшов з поля без гола.

Себастьян Алле (праворуч)
Фото: EPA/UPG
Себастьян Алле (праворуч)

У цьому розіграші Ліги чемпіонів дві команди пройшли груповий турнір без втрати очок – "Ліверпуль" і "Аякс".

Амстердамці зуміли досягти такого результату багато в чому завдяки Себастьєну Алле, який напередодні відзначився черговим голом у протистоянні з "Бешикташем" – 4:2.

Зазначимо, що французький форвард забивав у кожному матчі на груповому етапі, що є повторенням рекорду Кріштіану Роналду, встановленого португальцем за "Реал" у сезоні-2017/18.

Португалець закінчив ту кампанію з 15 голами та перемогою в турнірі.

Додамо, що Алле є найкращим бомбардиром цьогорічного розіграшу ЛЧ на цей момент, забивши 10 м'ячів. У найближчого переслідувача в особі Роберта Левандовського 9 результативних ударів і в запасі сьогоднішній матч "Баварія" – "Барселона".

Нагадаємо, в цьому турі Ліонель Мессі повторив унікальне досягнення Роналду в ЛЧ.

Григорій МухінГригорій Мухін
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