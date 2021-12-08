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Учорашні поєдинки Ліги чемпіонів повторили рекорд брутальності одного дня змагань

У восьми матчах арбітри показали шість червоних карток.

&quot;Порту&quot; - &quot;Атлетіко&quot;
Фото: EPA/UPG
"Порту" - "Атлетіко"

Напередодні стартував завершальний тур групового етапу Ліги чемпіонів.

У групах А, В, С і D було зіграно 8 матчів, у яких арбітри показали 6 червоних карток, що є повторенням рекорду для одного дня змагань турніру.

Така сама кількість вилучень була також 21 жовтня 2009 року.

Особливо гарячим був поєдинок у Португалії, де "Порту" приймав "Атлетіко". Команди боролися за другу вакантну путівку в плей-оф – першу в групі В достроково завоював "Ліверпуль".

Холоднокровний французький арбітр Клеман Тюрпен, який зазвичай не розкидається картками, мусив показати гравцям обох команд три червоні картки.

Зазначимо, у цій мікродуелі перемогу здобули господарі – 2:1. На відміну від результату самого матчу, який завершився перемогою гостей – 3:1, тож "матрацники" – в 1/8 фіналу.

Огляд матчу "Порту" - "Атлетіко".

Ще три червоні картки були показані в матчах "Лейпциг" – "Манчестер Сіті" (2:1), "Реал" – "Інтер" (2:0) та "Боруссія" Д – "Бешикташ" (5:0).

Григорій МухінГригорій Мухін
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