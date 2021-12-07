Саме 27 років тому "іриски" завоювали свій останній трофей – Суперкубок Англії.

У підсумковому матчі 15-го туру Англійської прем'єр-ліги "Евертон" здобув вольову домашню перемогу над "Арсеналом" - 2:1. Переможний гол Демарей Ґрей забив на 90+2 хвилині.

Зазначимо, що на 27-й хвилині значна частина вболівальників ліверпульської команди влаштувала перфоманс: пішла зі стадіону.

Так фани висловили протест босам клубу. Саме 27 років тому "іриски" завоювали свій останній трофей – Суперкубок Англії.

Додамо, що в матчі з "Арсеналом" "Евертон" переміг уперше за останні дев'ять матчів і зумів піднятися на 12-й рядок у турнірній таблиці.