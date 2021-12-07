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Українець Середа виграв "золото" юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду

Олексій випередив на 50 балів представника Росії.

Українець Середа виграв "золото" юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду
Олексій Середа
Фото: sport.24tv.ua

На юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду, який проходить у Києві, українець Олексій Середа завоював "золото" у стрибках із 10-метрової вежі.

15-річний уродженець Миколаєва набрав 484,60 бала і більш ніж на 50 пунктів випередив представника Росії Максима Гулідова, який став другим. Третє місце з результатом 408,70 бала зайняв німець Джейден Шіло Ейкерман Грегорчук.

Додамо, що співвітчизник Середи Данило Аванесов завершив змагання на четвертій позиції, набравши 402,85 бала.

Ця медаль Середи стала для України п'ятою на цьому турнірі. Раніше чемпіонами стали Данило Коновалов та Ксенія Байло. Коновалов у парі з Богданом Чижовським завоювали також "срібло" у синхронних стрибках, а Байло стала бронзовою призеркою.

Григорій МухінГригорій Мухін
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