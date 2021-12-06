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"Верона" в Серії А за тайм забила чотири рази, відігравшись із 0:3

Допомогло, зокрема, вилучення у складі суперників у середині тайму.

"Верона" в Серії А за тайм забила чотири рази, відігравшись із 0:3
"Верона"
Фото: EPA/UPG

У рамках 16-го туру Серії А новачок цього сезону "Венеція" приймала "Верону". Матч у La Serenissima, як називали Венеціанську республіку за часів бароко, видався на диво драматичним і результативним.

У перші 45 хвилин беззастережними господарями в прямому і переносному сенсі були футболісти "Венеції", відвантаживши у ворота суперника три "сухі" голи.

Проте після перерви ситуація кардинально змінилася. Швидкий автогол форварда господарів Тома Генрі повернув гостям упевненість у можливість врятувати матч – 3:1.

Допомогло, зокрема, вилучення у складі суперників у середині тайму – і голи не змусили на себе чекати. Ще тричі до кінця поєдинку футболісти "Верони" засмучували ексголкіпера "Манчестера Юнайтед" і збірної Аргентини Серхіо Ромеро – 3:4.

Зазначимо, що "Венеція" є суперником "Дженоа" Андрія Шевченка в боротьбі за виживання. Arancioneroverdi продовжують випереджати генуезців на 5 очок, розташовуючись на дві сходинки вище в турнірній таблиці.

У свою чергу футболісти з міста Ромео та Джульєтти після перемоги у Венеції розмістилися рівно на екваторі з 20 команд.

Огляд матчу "Венеція" - "Верона".

Григорій МухінГригорій Мухін
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