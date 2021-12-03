У підсумковому матчі 15-го туру Серії А "Лаціо" на "Стадіо Олімпіко" приймав "Удінезе".

Протягом зустрічі господарі постійно програвали - 0:2, потім - 1:3, тоді зуміли переламати перебіг поєдинку, забивши три голи поспіль - 4:3. Але все одно не змогли відсвяткувати перемогу.

Останнє слово на 99-й хвилині було за гостями – 4:4.

Отже, римляни не зуміли наздогнати в турнірній таблиці "Ювентус", "Болонью" та "Фіорентіну", залишившись на 9-му місці, а команда з Удіне випередила "Сампдорію" та "Венецію" в боротьбі за 14-ту позицію.

Огляд матчу "Лаціо" - "Удінезе".