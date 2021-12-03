Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
ГоловнаСпорт

У матчі Серії А "Лаціо" – "Удінезе" з 8 голами та трьома вилученнями гості уникли поразки на 99-й хвилині

Трилер у "Вічному місті".

У матчі Серії А "Лаціо" – "Удінезе" з 8 голами та трьома вилученнями гості уникли поразки на 99-й хвилині
Гравець "Удінезе" Толгай Арслан встановив остаточний рахунок у матчі
Фото: EPA/UPG

У підсумковому матчі 15-го туру Серії А "Лаціо" на "Стадіо Олімпіко" приймав "Удінезе".

Протягом зустрічі господарі постійно програвали - 0:2, потім - 1:3, тоді зуміли переламати перебіг поєдинку, забивши три голи поспіль - 4:3. Але все одно не змогли відсвяткувати перемогу.

Останнє слово на 99-й хвилині було за гостями – 4:4.

Отже, римляни не зуміли наздогнати в турнірній таблиці "Ювентус", "Болонью" та "Фіорентіну", залишившись на 9-му місці, а команда з Удіне випередила "Сампдорію" та "Венецію" в боротьбі за 14-ту позицію.

Огляд матчу "Лаціо" - "Удінезе".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також