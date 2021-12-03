Роналду подолав позначку 800 голів за кар'єру

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

У підсумковому матчі 14 туру Англійської прем'єр-ліги на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" приймав "Арсенал".

Господарі здобули вольову перемогу (3:2), багато в чому завдяки дублю Кріштіану Роналду.

Зазначимо, що перший гол португальця в цьому матчі став для нього 800-м у кар'єрі.

Левова частка голів Кріштіану припадає на мадридський "Реал" - 450. У складі "Манчестера Юнайтед" португалець забив 130 голів, у "Ювентусі" йому 101 раз вдалося вразити ворота суперника, а дебютні 5 голів припадають за "Спортінг". Крім того, Роналду став автором 115 голів за збірну Португалії.