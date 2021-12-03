Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
ГоловнаСпорт

Роналду подолав позначку 800 голів за кар'єру

Кріштіану приніс перемогу МЮ.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

У підсумковому матчі 14 туру Англійської прем'єр-ліги на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" приймав "Арсенал".

Господарі здобули вольову перемогу (3:2), багато в чому завдяки дублю Кріштіану Роналду.

Зазначимо, що перший гол португальця в цьому матчі став для нього 800-м у кар'єрі.

Левова частка голів Кріштіану припадає на мадридський "Реал" - 450. У складі "Манчестера Юнайтед" португалець забив 130 голів, у "Ювентусі" йому 101 раз вдалося вразити ворота суперника, а дебютні 5 голів припадають за "Спортінг". Крім того, Роналду став автором 115 голів за збірну Португалії.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також