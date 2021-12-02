WTA призупинила проведення всіх турнірів у Китаї

Глава WTA Стів Саймон офіційно повідомив, що Жіноча тенісна асоціація ухвалила рішення призупинити проведення всіх турнірів у Китаї через скандальну справу про Пен Шуай.

"За повної підтримки Ради директорів WTA я оголошую про негайне призупинення всіх турнірів WTA у Китаї, включаючи Гонконг. Я не розумію, як я можу просити наших спортсменок змагатися там, коли Пен Шуай не дозволяють вільно спілкуватися і, схоже, на неї чинять, щоб вона спростувала звинувачення у сексуальному насильстві.

З огляду на поточний стан справ, я також дуже стурбований ризиками, з якими можуть зіткнутися всі наші гравці та співробітники, якщо ми проведемо заходи у Китаї у 2022 році", - цитує Саймона пресслужба тенісної асоціації.

"WTA зробить все можливе, щоб захистити своїх гравців. У міру того, як ми це робимо, я сподіваюся, що лідери всього світу продовжуватимуть виступати за справедливість для Пен та всіх жінок, незалежно від фінансових наслідків.

Якщо Китай не зробить кроків, про які ми просили, ми не можемо наражати на ризик наших гравців і персонал, проводячи заходи в Китаї. Лідери Китаю залишили WTA без вибору. Я, як і раніше, сподіваюся, що наші заклики будуть почуті і китайська влада зробить кроки для законного вирішення цієї проблеми", – зазначив глава WTA.

Нагадаємо, Шуай у соціальній мережі Weibo звинуватила в сексуальних домаганнях колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі.

Її повідомлення зникло через 20 хвилин після публікації, а в мережі було заблоковано пошук на прізвище тенісистки, а також слово "теніс". Після цього спортсменка припинила виходити на зв'язок.

Занепокоєння її долею тільки зросло після того, як китайські державні ЗМІ опублікували скриншот електронного листа нібито від Пен до WTA, в якому йдеться про те, що звинувачення в сексуальному насильстві, які тенісистка висунула два тижні тому, хибні. Мовляв, спортсменка не зникла, а відпочиває вдома і з нею "все гаразд".

Після цього Шуай навіть вийшла на відеозвйязок. Президент МОК Томас Бах, голова комісії спортсменів Емма Терхо і член МОК, що представляє Китай Лі Лінвей, провели 30-хвилинний відеодзвінок із Пен.

Однак, і це не переконало WTA в тому, що з тенісисткою все гаразд.