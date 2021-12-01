У Чехії затримано президента Федерації футболу Білорусі

Володимира Базанова з дружиною хочуть депортувати з країни.

Поліція Чехії затримала президента Федерації футболу Білорусі Володимира Базанова, повідомляє видання denikn.cz.

Базанова разом з дружиною протримали у відділенні поліції в Моравсько-Сілезькому краї протягом кількох годин за підозрою у відсутності посвідки на проживання в Чеській Республіці та за порушення заходів, запроваджених міністерством охорони здоров'я.

Глава Білоруської федерації футболу вирушив на виїзну гру жіночої збірної Білорусі проти команди Чехії в рамках відбору на Чемпіонат світу-2023.

Матч жіночих збірних в результаті було перенесено через коронавірус у білоруській команді.

Базанова планують депортувати з країни.