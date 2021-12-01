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Мірча Луческу є кандидатом на посаду головного тренера збірної Румунії

Це стало можливо після того, як його син відмовив місцевій Федерації.

Мірча Луческу є кандидатом на посаду головного тренера збірної Румунії
Фото: Sport Pictures

76-річний наставник київського "Динамо" Мірча Луческу потрапив до розширеного списку кандидатів на вакантну посаду головного тренера румунської збірної, повідомляє Digisport.ro.

Напередодні свою посаду залишив Мірел Редой, у якого 30 листопада минув контракт, а нову угоду фахівець і Федерація футболу Румунії (ФФР) не підписали.

Президент ФФР Разван Бурляну вже намагався домовитися про призначення головним тренером збірної Румунії Георге Хаджі та Развана Луческу, але в обох випадках зазнав невдачі.

Крім Луческу-старшого, як кандидатів на посаду розглядають Ангела та Едварда Йорденеску, Віктора Піцурке, Косміна Олерою ("Шарджа"), Дана Петреску ("ЧФР Клуж"), Адріана Урсеа, Адріана Муту та Ласло Белені.

Зазначимо, що контракт Луческу з "Динамо" чинний до літа 2024 року.

Нагадаємо, Мірча Луческу вже тренував збірну Румунії. Було це з 1981 по 1986 рік, після чого фахівець лише раз погодився прийняти національну команду - збірну Туреччини, з якою відпрацював досить невдало з 2017 по 2019 рік.

Григорій МухінГригорій Мухін
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