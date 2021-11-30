Роналду вперше за десять років не потрапив у п'ятірку рейтингу "Золотий м'яч"

Не можна сказати, що сезон Кріштіану в "Ювентусі" був невдалим.

Форварда "Манчестера Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше за десять років не включено до п'ятірки лідерів за підсумками голосування за "Золотий м'яч".

CR7 навіть не приїхав на церемонію нагородження в Париж.

У голосуванні за "Золотий м'яч" від France Football 2021 Роналду посів лише шосте місце.

Це сталося вперше з 2010 року, коли як гравець "Реала" він також став шостим. Тоді володарем нагороди, яку на той час вручала ФІФА, став нападник "Барселони" Ліонель Мессі, а до трійки увійшли ще два представники "блаугранас" Хаві та Андрес Іньєста.

У послужному списку Роналду п'ять "золотих м'ячів" – португалець ставав найкращим футболістом світу у 2008, 2013, 2014, 2016 і 2017 роках.