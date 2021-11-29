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Переможцям "Золотого м'яча"-2021 вручать ексклюзивний золотий годинник

Компанія підготувала годинник для переможців у чотирьох номінаціях.

Фото: twitter.commarca.jfif

Сьогодні у Парижі о 21:30 за київським часом розпочнеться офіційна церемонія нагородження "Золотого м'яча"-2021.

Крім почесного призу, який France Football щорічно вручає найкращому футболістові світу, авторитетне французьке видання вручить жіночий "Золотий м'яч", а також роздасть нагороди найкращому воротареві (приз імені Льва Яшина) та найкращому молодому гравцю до 21 року.

Переможці кожної номінації, окрім самого трофею, отримають унікальний подарунок у вигляді розкішного годинника.

Фото: instagram.com/purnell_official

Аксесуар розробила швейцарська компанія Pursell. Годинник виготовлений з 18-каратного рожевого золота та оснащений механічним механізмом із запасом ходу на 50 годин. Усередині механізму розмістили зменшену копію головного атрибуту церемонії.

На думку фахівців, найкращі шанси виграти "Золотий м'яч", сьомий у своїй кар'єрі, у форварда ПСЖ та збірної Аргентини Ліонеля Мессі, який улітку виграв перший у кар'єрі трофей із національною командою - Кубок Америки.

Нагадаємо, вручення "Золотого м'яча"-2020 не відбулося через пандемію COVID-19.

Григорій МухінГригорій Мухін
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