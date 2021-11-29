Батько Теофімо Лопеса заявив, що його синові не потрібен реванш із Джорджем Камбососом.

Напередодні пройшов вечір боксу на малій арені Hulu Theater у Madison Square Garden у Нью-Йорку, де головним поєдинком було протистояння абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, американця Теофімо Лопеса та австралійця Джорджа Камбососа.

Фото: boxingnews24.com/

Боксери не змогли визначити переможця на рингу, поклавши цей обов'язок на суддів.

За рішенням суддів перемогу здобув Камбосос (115-111, 113-114, 115-112). Австралійський боксер став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Після сенсаційної поразки Лопеса його батько і тренер заявив, що син відмовляється від реваншу.

"Усі знають, що Теофімо виграв. Усі були шоковані. Усі в "Медісоні" засудили рішення суддів. Теофімо взяв 10 раундів. Ну, може, 9.

Жодного реваншу з Камбососом", - заявив Лопес-старший в інтерв'ю Seconds Out.

"Сина мені нема в чому звинувачувати. Це була моя помилка - залишати сина так довго, на вісім років, у легкій вазі. Час рухатися далі. Ми піднімемося в 63,5 кг, відбоксуємо в лютому, а потім битимемося з Тейлором. Ця поразка нічого не змінила", - зазначив батько вже колишнього абсолютного чемпіона.

Таким чином, шанси на бій Камбососа з ексчемпіоном світу Василем Ломаченком значно зростають. Але для цього українському дворазовому олімпійському чемпіону слід перемогти 11 грудня Річарда Коммі.

Highlights бою Лопес - Камбосос.