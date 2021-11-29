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Повернення чемпіонських поясів для Ломаченка стало значно ближчим

Батько Теофімо Лопеса заявив, що його синові не потрібен реванш із Джорджем Камбососом.

Повернення чемпіонських поясів для Ломаченка стало значно ближчим
Новий абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос
Фото: EPA/UPG

Напередодні пройшов вечір боксу на малій арені Hulu Theater у Madison Square Garden у Нью-Йорку, де головним поєдинком було протистояння абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, американця Теофімо Лопеса та австралійця Джорджа Камбососа.

Фото: boxingnews24.com/

Боксери не змогли визначити переможця на рингу, поклавши цей обов'язок на суддів.

За рішенням суддів перемогу здобув Камбосос (115-111, 113-114, 115-112). Австралійський боксер став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Після сенсаційної поразки Лопеса його батько і тренер заявив, що син відмовляється від реваншу.

"Усі знають, що Теофімо виграв. Усі були шоковані. Усі в "Медісоні" засудили рішення суддів. Теофімо взяв 10 раундів. Ну, може, 9.

Жодного реваншу з Камбососом", - заявив Лопес-старший в інтерв'ю Seconds Out.

"Сина мені нема в чому звинувачувати. Це була моя помилка - залишати сина так довго, на вісім років, у легкій вазі. Час рухатися далі. Ми піднімемося в 63,5 кг, відбоксуємо в лютому, а потім битимемося з Тейлором. Ця поразка нічого не змінила", - зазначив батько вже колишнього абсолютного чемпіона.

Таким чином, шанси на бій Камбососа з ексчемпіоном світу Василем Ломаченком значно зростають. Але для цього українському дворазовому олімпійському чемпіону слід перемогти 11 грудня Річарда Коммі.

Highlights бою Лопес - Камбосос.

Григорій МухінГригорій Мухін
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