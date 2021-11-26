Борг "Тоттенгема" наближається до $1 млрд

"Тоттенгем" звітував про збиток у 80 млн фунтів і борг, що виріс до 706 млн. фунтів (939 млн дол.) за останній фінансовий рік, повідомляє fapl.ru.

У період з 1 липня 2020 по 30 червня 2021 року "шпори" заробили 361.9 млн. фунтів, що на 40 млн менше, ніж за попередні 12 місяців. Насамперед зниження доходів було зв'язано з впливом пандемії коронавірусу.

При цьому підсумковий баланс виявився негативним - "Тоттенгем" пішов у мінус на 80.2 млн. фунтів, до вирахування податків. Таким чином, збитки за два останні роки склали майже 150 млн. фунтів.

Борг "шпор" за минулий сезон злетів з 605 до 706 млн. фунтів - в умовах зниження доходів клубу стало дуже складно обслуговувати кредити за новий стадіон, однак у клубі з Північного Лондона не сумують.

"Призначення Фабіо (Паратичі) та Антоніо (Конте) є чіткою демонстрацією наших намірів та амбіцій.

З моменту відкриття стадіону у квітні 2019 року ми витратили майже 400 млн фунтів на гравців", - заявив президент "Тоттенгема" Даніель Леві.

"Витрати на гравців не є гарантією успіху, і наш фокус має бути на покращення селекційної роботи, тренерської роботи, фізичної підготовки та бійцівського духу.

Ми пройшли великий шлях, але попереду ще так багато роботи. Ми залишаємося безмірно амбітними, ми націлені на завоювання трофеїв і хочемо, щоб наші вболівальники відчували гордість", - зазначив Леві.