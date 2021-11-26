Зінченко може взимку вирушити в оренду до іншого клубу АПЛ

Українець може опинитися у "Ньюкаслі".

Олександр Зінченко у боротьбі з Ліонелем Мессі

Захисник "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко може перейти в іншу команду в зимове трансферне вікно.

У послугах гравця збірної України зацікавлений "Ньюкасл", який після зміни власника має намір посилитись у зимове трансферне вікно, повідомляє Daily Mail. "Сороки" хочуть орендувати 24-річного захисника.

Зазначимо, що Зінченко не потрапляє до основної обойми команди Хосепа Гвардіоли.

В останньому матчі "МанСіті" проти "Парі Сен-Жермена" у Лізі чемпіонів (2:1) українець був одним із найгірших гравців у складі англійської команди, і був замінений вже на 54-й хвилині.

У поточному сезоні Олександр зіграв лише у 6 матчах за "Манчестер Сіті" у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.