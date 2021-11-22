Сольск'яєр прокоментував своє звільнення з "Манчестера Юнайтед"

Уле-Гуннар Сольск'яєр вперше прокоментував своє звільнення з посади головного тренера "Манчестера Юнайтед".

Матч проти "Вотфорда" в рамках АПЛ (1:4) став для 48-річного норвезького фахівця останнім біля керма "червоних дияволів".

Уле-Гуннар йде з високо піднятою головою і відчуває, що зробив "Юнайтед" кращим за свої три роки.

"Ви знаєте, що цей клуб означає для мене і чого я хотів досягти тут — заради клубу, заради фанатів, заради гравців, заради персоналу. Я хотів, щоб ми зробили наступний крок до боротьби за титул і щоб вигравали трофеї. Думаю, це правильно, що я скажу про це", - заявив Сольск'яєр в інтерв'ю МUTV.

"Я не хочу відповідати всім, хто стоїть зовні... Журналісти проситимуть мене про інтерв'ю, але я не збираюся давати жодних інтерв'ю. Я збираюся вийти звідси з високо піднятою головою, бо я знаю, що намагався щосили заради цього клубу , і кожен це розуміє. Цей клуб означає все для мене, і ми добре підходили один одному, але, на жаль, я не зміг забезпечити необхідних результатів, і для мене настав час відійти убік", - зазначив норвежець.

"Для мене було честю та привілеєм вести вперед цей клуб. Я справді сподіваюся, що залишаю його в кращому стані, ніж приймав", - переконаний екскерманич.

"Я проведу деякий час зі своєю родиною. Це, напевно, було найскладнішим через пандемію. Норвегія була відкрита, тут кордони були закриті, а моя сім'я повернулася до Норвегії, тому ми жили порізно. Так що я проведу деякий час із ними", – поділився своїми сімейними планами Сольск'яєр.

"Звичайно, я стежитиму за командою і підтримуватиму нового тренера. Я хочу, щоб він був успішний. Сподіваюся, я заклав фундамент для цього, тому що я хороший у тому, що роблю. Я на 100% впевнений, що вмію створювати правильне футбольне середовище. Напевно, у якийсь момент я повернуся до роботи", - підсумував Сольск'яєр.

Нагадаємо, до завтрашнього матчу Ліги чемпіонів проти"Аталанти" МЮ готуватиме Майкл Каррік.